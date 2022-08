Pall_Gonfiato : #Ordine boccia la #Juventus: “In tre anni non né hanno azzeccata una. Sono al livello dello scorso anno” - Fernando_Boccia : Avete capito perchè doveva SALTARE x ARIA ! Quando gli intellettuali cominciano a capire e avvertono gli altri del… - LPieceofart : RT @MarcoStac: Nonostante le pesanti interferenze esterne (nell'ordine: l'algoritmo del sottostante Cori, un cinghiale in giardino, mezza b… - Teresio_Boccia : RT @SalaLettura: “Là solo ordine, bellezza, splendore, quiete e voluttà.” Charles Baudelaire Al Caffè Lettera… - MarcoStac : Nonostante le pesanti interferenze esterne (nell'ordine: l'algoritmo del sottostante Cori, un cinghiale in giardino… -

CataniaToday

...dell', mentre i soldati non sono né protettori civili né poliziotti. Sarebbe bello ma per farlo non basta un decreto si tratterebbe di dover utilizzare risorse che non ci sono'. C'è chi......dell', mentre i soldati non sono né protettori civili né poliziotti. Sarebbe bello ma per farlo non basta un decreto si tratterebbe di dover utilizzare risorse che non ci sono'. C'è chi... Consiglio, salta ancora il numero legale per l'approvazione dell'aumento della Tari I circoli di bocce, uno alla volta, stanno scomparendo, portando con sé l'immagina di una città che non c'è più ...