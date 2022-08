Nudismo e altri modi per affrontare l' inverno e il caro bollette

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 31 agosto 2022) Inutile fare i vaghi: l’autunno si avvicina e poi l’, e con essi gli effetti più duri della crisi energetica. I candidati alle elezioni parlano d’altro, vorrebbero che della cosa se ne occupasse Mario Draghi visto che loro non sarebbero capaci di gestire minimamente la faccenda (anzi se Draghi può fare loro anche le volture di luce e acqua per la casa nuova e andare alla posta a pagar loro le, grazie); e il piano europeo di riduzione dei consumi di gas per ora è in ordine sparso, e prevede limitazioni del tipo divieto nei negozi di tenere le porte aperte quando l’aria condizionata o l’impianto di riscaldamento sono accesi (Francia), invito ai dipendenti pubblici a non mettere la cravatta (Spagna), niente acqua calda negli edifici governativi (Germania); mentre qui in Italia si parla di accendere i riscaldamenti una settimana dopo e ...