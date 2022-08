(Di mercoledì 31 agosto 2022) «Uncon te si dovrebbe farea un buon». E’uno deglirivolti a Emanuele. Il candidato Pd al Senato in Lombardia, che corre nel collegio che include il comune di Sesto San Giovanni, ha invitato a unla avversaria di Fratelli d’Italia Isabella, figlia di Pino, ex segretario del Movimento Sociale Italiano (Msi). Isabellanon ha mai risposto all’invito di, figlio di Nedo, sopravvissuto al campo di concentramento di Auschwitz., quindi, ha pubblicato un post in cui ha scritto: «I media ne parlano, ne parlano le persone, l’unica che resta in silenzio per adesso ...

...e Giovanni Terzi per una serie di eventi in cui ho presentato il mio nuovo libro sul 5G e a... Spiace vedere che sui social in molti hanno commentato le foto cono frasi piene di ..."Un confronto con te si dovrebbe fare solo davanti a un buon forno acceso". Così un signore - che si firma con nome e cognome - scrive su Facebook a Emanuele Fiano, candidato Pd per il Senato in ... Milano, insulti antisemiti a Fiano (Pd) dopo la polemica con Rauti: «Un confronto con te solo davanti a un forno acceso» L'Ufficio scolastico territoriale ha deciso una "assoluzione" e due provvedimenti di sospensione di pochi giorni nel procedimento disciplinare a ...Il deputato Pd è candidato a Sesto San Giovanni contro Isabella Rauti di FdI. Da anni ha una scorta per le minacce ricevute, ora nuovi insulti social e ...