Amici, Nunzio e Cosmary stanno insieme? Lui è furioso (Di mercoledì 31 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Amici, Nunzio e Cosmary stanno insieme? I due ex allievi e ballerini della scuola sono stati beccati in atteggiamenti affettuosi ma lui si arrabbia: non voleva si venisse a sapere, come mai? Sono rimasti nel cuore di molti i giovanissimi ex concorrenti di Amici che hanno fatto sognare migliaia di fan. Nunzio, in particolare, è Leggi su youmovies (Di mercoledì 31 agosto 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.? I due ex allievi e ballerini della scuola sono stati beccati in atteggiamenti affettuosi ma lui si arrabbia: non voleva si venisse a sapere, come mai? Sono rimasti nel cuore di molti i giovanissimi ex concorrenti diche hanno fatto sognare migliaia di fan., in particolare, è

noope445 : @giuggiolatop ciò non significa che nunzio non sa ballare e non può fare da professionista ad amici - loryc9529 : RT @MondoTV241: Amici 22, Nunzio Stancampiano professionista e conduttore per Witty? Ecco l'indiscrezione #nunziostancampiano #amici21 http… - loryc9529 : RT @marletta_denise: R O S I C O N I , Nunzio a Settembre ad Amici con un doppio ruolo e voi a casa continuando a scrive commenti negativi… - Canieuest96 : RT @heysonogreta: Cosmary stava con Aka7even quando è entrata ad amici (e 'perfetta cosi' è dedicata a lei) lo ha lasciato per Alex, e ora… - marletta_denise : RT @marletta_denise: R O S I C O N I , Nunzio a Settembre ad Amici con un doppio ruolo e voi a casa continuando a scrive commenti negativi… -