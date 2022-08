Taylor Swift e l'annuncio a sorpresa agli Mtv Video Music Awards 2022: in arrivo il nuovo album 'Midnights' (Di lunedì 29 agosto 2022) Taylor Swift annuncia il nuovo album in uscita. Si intitola 'Midnights' e sarà pubblicato venerdì 21 ottobre 2022. A dare la notizia è lei stessa, durante la cerimonia di premiazione degli MTV VMAs ... Leggi su leggo (Di lunedì 29 agosto 2022)annuncia ilin uscita. Si intitola '' e sarà pubblicato venerdì 21 ottobre. A dare la notizia è lei stessa, durante la cerimonia di premiazione degli MTV VMAs ...

team_world : In scena questa sera dal Prudential Center di Newark, New Jersey, i #VMAs 2022?? Tra i nominati Harry Styles, Taylo… - 6utt3rcup : buongiorno solo a taylor swift e alle blackpink - rosaabbroscia : RT @intaysarms: pov: taylor swift ha appena salvato il 2022 - icarvsplume : RT @intaysarms: RICAPITOLANDO TAYLOR SWIFT È APPARSA A SORPRESA AI VMAS E SI È PORTATA A CASA VIDEO OF THE YEAR BEST DIRECTION E BEST LONGF… - ultraviolenchaz : taylor swift io ti amo con tutto il cuore -