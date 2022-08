Sei Sorelle Anticipazioni 30 agosto 2022: Salvador rischia tutto! Una partita potrebbe salvarlo o distruggerlo... (Di lunedì 29 agosto 2022) Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Sei Sorelle per la puntata del 30 agosto 2022. Nell'episodio della Soap in onda su Rai1, Salvador cerca di recuperare il denaro sottratto alla Tessuti Silva giocando a carte. Ma avrà una mano vincente? Intanto Blanca fa una richiesta specifica a Rodolfo. Leggi su comingsoon (Di lunedì 29 agosto 2022) Scopriamo cosa rivelano ledi Seiper la puntata del 30. Nell'episodio della Soap in onda su Rai1,cerca di recuperare il denaro sottratto alla Tessuti Silva giocando a carte. Ma avrà una mano vincente? Intanto Blanca fa una richiesta specifica a Rodolfo.

