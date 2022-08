Meteo, l'estate traballa: nuova ondata di temporali in arrivo (Di lunedì 29 agosto 2022) La stagione estiva si avvicina alla sua conclusione, anche se da diversi giorni, Meteorologicamente parlando, l'estate è stata a dir poco incerta, caratterizzata da elevate temperature e da violenti e improvvisi temporali, alcuni dei... Leggi su europa.today (Di lunedì 29 agosto 2022) La stagione estiva si avvicina alla sua conclusione, anche se da diversi giorni,rologicamente parlando, l'è stata a dir poco incerta, caratterizzata da elevate temperature e da violenti e improvvisi, alcuni dei...

UmbriaSocial : #Meteo, #estate ai titoli di coda: le previsioni in #Umbria - Umbria24 : Umbria meteo, arrivano i temporali e dureranno. Poi però torna l’estate con più di 30 gradi - angiuoniluigi : RT @3BMeteo: Stiamo per entrare nell'#autunno meteorologico - cronachecampane : Meteo Napoli e Campania, continua l'estate mite #caldo #Napoli #temperature - 3BMeteo : Stiamo per entrare nell'#autunno meteorologico -