Borussia Dortmund | Kehl | “Bellingham resta | spero prolunghi contratto”

Il Borussia Dortmund sembra chiudere alla partenza di Jude Bellingham negli ultimi giorni di mercato. Piuttosto chiare infatti le parole al Daily Mirror del direttore sportivo dei gialloneri Sebastian Kehl, che interrogato sul futuro del 19enne inglese spiega: "Non c'è alcuna richiesta per lui, si trova molto bene in squadra e spero che rinnovi il contratto." Nelle ultime ore dall'Inghilterra erano invece arrivate voci di un possibile accordo per gennaio tra il giocatore e il Liverpool.

