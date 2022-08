Simona Ventura scippo clamoroso | “Condurrò io” | é ufficiale da poche ore

Leggi su specialmag

(Di domenica 28 agosto 2022)si è aggiudicata una conduzione molto importante a settembre. Vediamo insieme di cosa si tratta.Specialmag 27 08 22 (Instagram screenshot)sta vivendo un momento magico e l’ultimo annuncio ha fatto veramente scalpitare gli spettatori. Scopriamo insieme che cosa sta succedendo.è una conduttrice famosissima e amatissima dal pubblico che ha girato quasi tutte le reti televisive. Ancora oggi Super Simo è corteggiatissima dalle trasmissioni e dai reality. Tutti la vogliono insomma, ma lei ha scelto di confermare la sua presenza assieme a Paola Perego in Citofonare Rai 2 e quindi la vedremo presto in onda sulla seconda rete della TV nazionale. L’estate per lei è stata ricca di successi con il suo ...