Vittoria Gassman: «Se papà non poteva essere al mio compleanno gli conservavo la torta in freezer per mesi»

Sul Corriere della Sera un'intervista a Vittoria Gassman, secondogenita di Vittorio. Racconta il suo rapporto con il padre, che il prossimo 1 settembre avrebbe compiuto 100 anni. Vittoria è figlia di Vittorio Gassman e dell'attrice americana Shelley Winters, scomparsa nel 2006. «La litigata più furibonda con mio padre fu quando venni a trovarlo a Roma alla metà degli anni Sessanta. Ero adolescente e indossavo un paio di blue jeans. Lui aveva idee vecchie e non poteva accettare che non indossassi una gonna normale… Ma io ero ribelle». I suoi genitori divorziarono subito dopo la sua nascita. «Un matrimonio-lampo. Avevo circa un anno e mezzo quando si lasciarono e rimasi negli Stati Uniti con mamma che soffrì molto quando poi seppe della nascita del terzo figlio, Alessandro, avuto dall'attrice Juliette ...

