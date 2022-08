Olimpiadi Parigi 2024: tutti i qualificati dell’Italia. Primo pass con Silvana Stanco nel tiro a volo! (Di sabato 27 agosto 2022) Un lungo percorso di qualificazione porterà gli atleti alle Olimpiadi di Parigi 2024. Sovente, in svariate discipline, staccare il pass per i Giochi appare addirittura più complesso che vincere una medaglia nell’evento a cinque cerchi. Il motivo? I criteri territoriali, che favoriscono una partecipazione universale e prevedono la presenza di tutti i Continenti, fanno sì che l’Europa sia quasi sempre svantaggiata, con il risultato che sovente restano a casa squadre importanti (il Setterosa della pallanuoto ne sa qualcosa…). A Tokyo 2020 l’Italia aveva raggiunto la cifra record di ben 384 qualificati: sarà possibile fare meglio nella capitale francese? L’obiettivo è certamente quello di provarci, anche se chiaramente peserà in maniera decisiva il rendimento degli sport di squadra. In ... Leggi su oasport (Di sabato 27 agosto 2022) Un lungo percorso di qualificazione porterà gli atleti alledi. Sovente, in svariate discipline, staccare ilper i Giochi appare addirittura più complesso che vincere una medaglia nell’evento a cinque cerchi. Il motivo? I criteri territoriali, che favoriscono una partecipazione universale e prevedono la presenza dii Continenti, fanno sì che l’Europa sia quasi sempre svantaggiata, con il risultato che sovente restano a casa squadre importanti (il Setterosa della pallanuoto ne sa qualcosa…). A Tokyo 2020 l’Italia aveva raggiunto la cifra record di ben 384: sarà possibile fare meglio nella capitale francese? L’obiettivo è certamente quello di provarci, anche se chiaramente peserà in maniera decisiva il rendimento degli sport di squadra. In ...

Eurosport_IT : Il nostro Greg ci indica la strada: Parigi 2024 ?? Le sue parole complete… - Gazzetta_it : Arriva dal tiro a volo la prima card italiana per #Paris24 - BananitaMayu : RT @Eurosport_IT: SIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?????? Silvana Stanco domina e conquista l'oro agli Europei, bellissimo bronzo anche per Jessica Ros… - Eurosport_IT : SIIIIIIIIIIIIIIIIIII! ?????? Silvana Stanco domina e conquista l'oro agli Europei, bellissimo bronzo anche per Jessi… - simonmcbrown : @Resistenza1967 A #miocuggino dopo la terza dose sono spuntate le branchie e ora punta alle Olimpiadi di Parigi -