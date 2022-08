Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sposano | tutto quello che sappiamo sul sì

(Di sabato 27 agosto 2022) Il grande giorno è finalmente arrivato. Oggi, sabato 27 agosto 2022,si, anche se hanno cercato di mantenere il riserbo fino all’ultimo, non solo sulla data ma anche sulla location scelta. I due fidanzati erano stati visti recentemente alla Chiesa di San Zaccaria, situata nei pressi di Piazza San Marco, a Venezia, questo fa quindi pensare che siail luogo in cui si giureranno amore eterno. I due hanno ufficializzato il loro legame a distanza di qualche tempo da quando si sono messi insieme, nel 2019. Galeotto è stato il tempo trascorso in piscina: lui era infatti l’allenatore di lei, che ha ora definitivamente posto fine alla sua carriera. Secondo quanto trapela, saranno circa 160 gli invitati tra parenti e amici. Tra loro non ci sarà ...

Eurosport_IT : Semplicemente, Divini! ???? Auguri a Federica Pellegrini e Matteo Giunta ??????? #Pellegrini | #Venezia - chetempochefa : “?? Noi” - Oggi #27agosto la ‘Divina’, Federica Pellegrini, si è sposata con Matteo Giunta. Congratulazioni! - fanpage : 'Eccola, sorridente ed emozionata. Davvero DIVINA…' Enzo Miccio posta la prima foto di Federica Pellegrini versione… - TweetNotizie : Federica Pellegrini, Filippo Magnini assente al matrimonio dell'ex e del cugino Matteo Giunta: ecco la sua reazione - Nuotomania : Questionedistile - #Senzacategoria #hosszu Fiori d’arancio anche per Katinka: Dopo Fabio Scozzoli e Martina Carraro… -

Enzo Miccio è l'uomo del momento dopo avere organizzato di recente le nozze da favola della Divinae Matteo Giunta. Visibilmente emozionato era presente al matrimonio degli sposi ...poi è solare e brillante, così come i suoi genitori, e ne approfitto per ringraziare lei e Giunta per aver avuto questo onore di suonare al loro matrimonio". Un successo quello del Gruppo ...Il 27 agosto 2022 Federica Pellegrini e Matteo Giunta si sono sposati a Venezia. Dopo la grande emozione di quel giorno, ora arrivano i racconti a freddo degli invitati.