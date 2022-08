Artemis 1: il conto alla rovescia è iniziato! (Di sabato 27 agosto 2022) Al Kennedy Space Center è iniziato il conto alla rovescia per il lancio del razzo Space Launch System che segnerà il ritorno alla Luna per il programma Artemis della NASA. Ma anche l'Agenzia Spaziale Europea è stavolta in prima linea, a differenza di quanto accadde oltre mezzo secolo fa. Leggi su aliveuniverse.today (Di sabato 27 agosto 2022) Al Kennedy Space Center è iniziato ilper il lancio del razzo Space Launch System che segnerà il ritornoLuna per il programmadella NASA. Ma anche l'Agenzia Spaziale Europea è stavolta in prima linea, a differenza di quanto accadde oltre mezzo secolo fa.

