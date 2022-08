Vuelta a España, Jai Hindley: “Purtroppo non sono riuscito a seguire l’attacco decisivo, ma è ancora tutto aperto” (Di venerdì 26 agosto 2022) La sesta tappa della Vuelta a España ha creato dei problemi a diversi corridori. Tra questi, troviamo anche l’australiano Jai Hindley, che, come tanti altri big, è giunto al traguardo con un ritardo di oltre un minuto e 20 secondi rispetto al belga Remco Evenepoel (nuova maglia rossa) e allo spagnolo Enric Mas. “La squadra ha fatto un ottimo lavoro prendendosi cura degli uomini di classifica – ha affermato il vincitore del Giro d’Italia 2022 dopo l’arrivo (fonte: Spaziociclismo) – Poi ha iniziato a piovere abbastanza forte, il che ha reso la giornata molto difficile. È stato fatto un ritmo molto forte sulla penultima salita, che è proseguito anche sull’ultima asperità”. Vuelta a España 2022 oggi, settima tappa: percorso, altimetria, favoriti, tv. Altra giornata da fughe? Hindley ha ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022) La sesta tappa dellaha creato dei problemi a diversi corridori. Tra questi, troviamo anche l’australiano Jai, che, come tanti altri big, è giunto al traguardo con un ritardo di oltre un minuto e 20 secondi rispetto al belga Remco Evenepoel (nuova maglia rossa) e allo spagnolo Enric Mas. “La squadra ha fatto un ottimo lavoro prendendosi cura degli uomini di classifica – ha affermato il vincitore del Giro d’Italia 2022 dopo l’arrivo (fonte: Spaziociclismo) – Poi ha iniziato a piovere abbastanza forte, il che ha reso la giornata molto difficile. È stato fatto un ritmo molto forte sulla penultima salita, che è proseguito anche sull’ultima asperità”.2022 oggi, settima tappa: percorso, altimetria, favoriti, tv. Altra giornata da fughe?ha ...

