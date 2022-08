Vuelta a España 2022, Remco Evenepoel: “Oggi è stato uno scenario perfetto. Nel weekend sarà dura, ma voglio mantenere questo vantaggio” (Di venerdì 26 agosto 2022) Giornata molto tranquilla per il belga Remco Evenepoel alla Vuelta a Espana 2022. La settima tappa della corsa iberica non ha infatti creato problemi al corridore della Quick-Step Alpha Vinyl Team, che ha così mantenuto facilmente la maglia rossa. “Oggi è stato uno scenario perfetto per noi perché c’erano due squadre che hanno voluto tenere controllata la corsa – ha affermato il classe 2000 subito dopo l’arrivo – Abbiamo potuto riposare un po’ in seguito alla tappa dura di ieri. Siamo stati sempre rilassati e in controllo”. Vuelta a España 2022: Jesus Herrada beffa Samuele Battistella in uno sprint ristretto a Cistierna Evenepoel ha poi proseguito: “Nelle prossime ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022) Giornata molto tranquilla per il belgaallaa Espana. La settima tappa della corsa iberica non ha infatti creato problemi al corridore della Quick-Step Alpha Vinyl Team, che ha così mantenuto facilmente la maglia rossa. “unoper noi perché c’erano due squadre che hanno voluto tenere controllata la corsa – ha affermato il classe 2000 subito dopo l’arrivo – Abbiamo potuto riposare un po’ in seguito alla tappadi ieri. Siamo stati sempre rilassati e in controllo”.: Jesus Herrada beffa Samuele Battistella in uno sprint ristretto a Cistiernaha poi proseguito: “Nelle prossime ...

Vuelta a Espana 2022: sesta e settima tappa a Vine e Herrada. Evenepoel in rosso

Arrivo in volata tra cinque corridori nella settima tappa della Vuelta a Espana 2022, la Camargo - Cistierna di 190 km, e successo dello spagnolo Jesus Herrada della Cofidis, che batte Samuel Battistella dell'Astana Qazaqstan Team e il britannico Fred Wright.