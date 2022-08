LIVE Atletica, Diamond League Losanna 2022 in DIRETTA: Gianmarco Tamberi la punta azzurra, presenti anche Zoghlami e Ponzio (Di venerdì 26 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari, Tv e streaming della tappa di Diamond League a Losanna – La presentazione della tappa di Diamond League a Losanna – Il bilancio degli Europei di Atletica Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della undicesima tappa della Diamond League 2022 in programma a Losanna in Svizzera. Quattro italiani e una parata di stelle mondiali dell’Atletica da fare invidia a qualsiasi evento internazionale: Athletissima mantiene sempre le promesse e porta a Losanna le grandi star mondiali. Tra queste c’è Gianmarco ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari, Tv e streaming della tappa di– La presentazione della tappa di– Il bilancio degli Europei diBuon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alladella undicesima tappa dellain programma ain Svizzera. Quattro italiani e una parata di stelle mondiali dell’da fare invidia a qualsiasi evento internazionale: Athletissima mantiene sempre le promesse e porta ale grandi star mondiali. Tra queste c’è...

