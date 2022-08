Inter, Bastoni: «Analizzeremo la sconfitta. Meglio perdere ora, ripartiremo più forti» (Di venerdì 26 agosto 2022) Il difensore nerazzurro Alessandro Bastoni ha analizzato il ko dell’Inter all’Olimpico contro la Lazio: le dichiarazioni L’analisi di Bastoni ai microfoni di Inter TV: KO – «Siamo solo alla terza giornata, è Meglio che arrivino adesso queste batoste. È successo anche l’anno scorso, ripartiremo sicuramente più forte» ANALISI – «È stata una partita aperta. La sensazione dal campo era buona, fino al 2-1 di Luis sul quale ci siamo allungati. È una sconfitta che ci aiuterà ad imparare dagli errori commessi, speriamo di ripartire già da martedì» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Il difensore nerazzurro Alessandroha analizzato il ko dell’all’Olimpico contro la Lazio: le dichiarazioni L’analisi diai microfoni diTV: KO – «Siamo solo alla terza giornata, èche arrivino adesso queste batoste. È successo anche l’anno scorso,sicuramente più forte» ANALISI – «È stata una partita aperta. La sensazione dal campo era buona, fino al 2-1 di Luis sul quale ci siamo allungati. È unache ci aiuterà ad imparare dagli errori commessi, speriamo di ripartire già da martedì» L'articolo proviene da Calcio News 24.

