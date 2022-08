Il Moro di Venezia regala ancora emozioni a Porto Santo Stefano

(Di venerdì 26 agosto 2022), in provincia di Grosseto, riporta a galla i ricordi de Ildi, vincitore della Louis Vuitton Cup del 1992. L’imbarcazione si trova ora ormeggiata al molo della Pilarella e ci ricorda anche i prossimi impegni dell’America’s Cup, che vedrà Luna Rossa impegnata a Barcellona nel 2024. Ildi, una storia che va avanti Con il nome Ildi, sono state costruite nove barche a vela per Raul Gardini e Alessandro Ferruzzi. Artemare Club ha ricordato, inoltre, la fine di tutte queste imbarcazioni della Coppa America: la numero I è stata acquistata nel 1994 da una squadra russa, con la quale ha partecipato lo stesso anno al Campionato del Mondo IACC, non riuscendo però a prendere parte alla ...

AnneseLuana : @fratotolo2 Sarà il moro di Venezia... - luca_ogliari : @fratotolo2 Infatti uno di loro è il discendente del moro di Venezia - DamianoOppici : @fratotolo2 @boni_castellane ho riconosciuto Otello, il moro di Venezia - maurarossi9 : RT @Atman641: @fratotolo2 Il moro era di Venezia no? - Roberta13nove : RT @Atman641: @fratotolo2 Il moro era di Venezia no? -

MaremmaNews

...Hellas Verona Lazio Milan Napoli Roma Salernitana Sampdoria Sassuolo Spezia Torino Udinese... minuto per minuto Frosinone Serie B Frosinone - Brescia 3 - 0: in gol, Caso e Mulattieri ...... Togliatti si oppose ai tentativi dei costituentie Mortati affinché la Carta prevedesse una ... La Mostra del Cinema diha 90 anni. Inaugurata nel 1932... In carne e ossa Marilyn Monroe non ... Il Moro di Venezia a Porto Santo Stefano ci ricorda l'America's Cup Raul Moro va a farsi le ossa in Serie B: il giovane attaccante della Lazio, classe 2002, giocherà nella Ternana in prestito dai biancocelesti fino a giugno 2023. Lo ha comunicato il club capitolino su ...Era nell'aria il trasferimento di Raul Moro alla Ternana. Ieri era stato confermato ma mancava ancora l'ufficialità che è arrivata in quest'ultima ora direttamente ...