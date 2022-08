Bones and All, Luca Guadagnino: "Per la mia storia d'amore cannibale non ho pensato ad Armie Hammer" (Di venerdì 26 agosto 2022) Luca Guadagnino nega qualsiasi tipo di legame tra la sua storia d'amore cannibale Bones and All e le accuse piovute su Amie Hammer, suo protagonista in Chiamami col tuo nome. Luca Guadagnino giura di non aver pensato ad Armie Hammer per la sua storia d'amore cannibale, Bones and All, che verrà presentata in anteprima in concorso alla Mostra di Venezia 2022. Un giorno dopo l'annuncio dell'uscita su Discovery+ di House of Hammer, documentario incentrato sulle accuse di fantasie sessuali cannibali piovute su Armie Hammer, è stato lanciato il trailer di ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 26 agosto 2022)nega qualsiasi tipo di legame tra la suad'and All e le accuse piovute su Amie, suo protagonista in Chiamami col tuo nome.giura di non averadper la suad'and All, che verrà presentata in anteprima in concorso alla Mostra di Venezia 2022. Un giorno dopo l'annuncio dell'uscita su Discovery+ di House of, documentario incentrato sulle accuse di fantasie sessuali cannibali piovute su, è stato lanciato il trailer di ...

