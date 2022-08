A settembre il nuovo Pinocchio con Tom Hanks nel ruolo di Geppetto e la regia di Zemeckis: streaming su Disney+ (Di venerdì 26 agosto 2022) Pinocchio continua ad affascinare i lettori e il mondo del cinema. Arriva l’8 settembre direttamente in streaming su Disney+ una nuova versione questa volta in live action, ossia con animazione e attori in carne ed ossa: diretta dal premio Oscar Robert Zemeckis vede Tom Hanks nel ruolo di Geppetto. Nel cast Benjamin Evan Ainsworth, Joseph Gordon-Levitt, Keegan-Michael Key, Lorraine Bracco, con Cynthia Erivo e Luke Evans. E c’e’ anche l’Italia con Giuseppe Battiston che interpreta Mangiafuoco. Inoltre, la cantante Frances Alina, semifinalista della quarta edizione di The Voice of Italy e voce della Social Band di Radio2 Social Club, interpreta “Una stella cade”, la versione italiana di “When you wish upon a star”, brano cantato dalla Fata Turchina, ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 agosto 2022)continua ad affascinare i lettori e il mondo del cinema. Arriva l’8direttamente insuuna nuova versione questa volta in live action, ossia con animazione e attori in carne ed ossa: diretta dal premio Oscar Robertvede Tomneldi. Nel cast Benjamin Evan Ainsworth, Joseph Gordon-Levitt, Keegan-Michael Key, Lorraine Bracco, con Cynthia Erivo e Luke Evans. E c’e’ anche l’Italia con Giuseppe Battiston che interpreta Mangiafuoco. Inoltre, la cantante Frances Alina, semifinalista della quarta edizione di The Voice of Italy e voce della Social Band di Radio2 Social Club, interpreta “Una stella cade”, la versione italiana di “When you wish upon a star”, brano cantato dalla Fata Turchina, ...

