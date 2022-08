Turismo | Riaperte le iscrizioni per il Biz Programme del progetto EU Eco-Tandem

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 25 agosto 2022) Il Programma Biz delEU Eco-riapre le. Un’ottima notizia per le Pmi turistiche e gli innovatori del settore green provenienti da Italia, Germania e Slovacchia, intenzionati a portare avanti una transizione ecologica, in grado di rendere più sostenibili le proprie attività. C’è tempo fino al prossimo 5 settembre, alle ore 17, per presentare la candidatura. Un’opportunità unica e stimolante, che offre ai selezionati, non solo di apprendere tutto ciò che c’è da sapere in merito alresponsabile, ma che darà anche la possibilità di aggiudicarsi un voucher del valore di 13.000 euro per l’attuazione del piano di azioni volto alla trasformazione sostenibile (la quota per ogni PMI delè di 6.500 euro, si vedano le regole di partecipazione pubblicate sul sito del ...