Rita Dalla Chiesa si candida, rinviata la fiction Rai sul generale Dalla Chiesa per la par condicio (Di giovedì 25 agosto 2022) Rai1 ha scelto di rimandare la messa in onda de Il nostro generale, la fiction con Sergio Castellitto, per rispettare la par condicio vista la candidatura di Rita Dalla Chiesa alle elezioni del 25 settembre Leggi su vanityfair (Di giovedì 25 agosto 2022) Rai1 ha scelto di rimandare la messa in onda de Il nostro, lacon Sergio Castellitto, per rispettare la parvista latura dialle elezioni del 25 settembre

repubblica : Rita Dalla Chiesa capolista per FI in Puglia: 'Io e Berlusconi abbiamo gli stessi valori, per noi la famiglia è tut… - Agenzia_Ansa : ELEZIONI 2022 | Rinviata la messa in onda della fiction 'Il nostro generale' su Carlo Alberto Dalla Chiesa. La deci… - LaStampa : Rita Dalla Chiesa si candida, rinviata la fiction Rai sul padre con Sergio Castellitto - Nicola23453287 : RT @strange_days_82: La #Rai si conferma uno schifo. Hanno rinviato la fiction sul generale Dalla Chiesa, perchè potrebbe favorire Rita Da… - Giuliano_Murgia : RT @DavideR46325615: Rita Dalla Chiesa: 'Silvio Berlusconi ha finanziato Cosa Nostra? Non ci credo'. Sipario! -