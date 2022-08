La carabiniera che salva dal suicidio una donna maltrattata dal compagno (Di giovedì 25 agosto 2022) Di eroi sparsi per il mondo (e poco noti) ce ne sono per fortuna molti e una di questi è la carabiniera Sonia Cannistraci, 30 anni e origini siciliane, che ha salvato a San Giorgio a Cremano, nel Napoletano, la vita di una donna di 49 anni intenzionata ad uccidersi. Nonostante la concitazione e la tensione del momento, la carabiniera ha mantenuto la lucidità ed è riuscita a dissuadere la 49enne dal suicidio, intenzione nata dopo che il suo compagno l’aveva picchiata, strattonata e aveva tentato di ucciderla soffocandola. Cannistraci ha raccontato quanto accaduto a Fanpage.it. Il racconto della carabiniera Sonia Cannistraci: “Ho cercato di entrare in empatia con quella donna”. Arrestato il compagno violento Il racconto della ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Di eroi sparsi per il mondo (e poco noti) ce ne sono per fortuna molti e una di questi è laSonia Cannistraci, 30 anni e origini siciliane, che hato a San Giorgio a Cremano, nel Napoletano, la vita di unadi 49 anni intenzionata ad uccidersi. Nonostante la concitazione e la tensione del momento, laha mantenuto la lucidità ed è riuscita a dissuadere la 49enne dal, intenzione nata dopo che il suol’aveva picchiata, strattonata e aveva tentato di ucciderla soffocandola. Cannistraci ha raccontato quanto accaduto a Fanpage.it. Il racconto dellaSonia Cannistraci: “Ho cercato di entrare in empatia con quella”. Arrestato ilviolento Il racconto della ...

