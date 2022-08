Noi Di Centro, Lonardo: appello al Garante Campano dei detenuti Ciambriello (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La senatrice Sandra Lonardo Mastella (Noi Di Centro) fa suo l’appello del Garante Campano dei diritti delle persone sottoposte a misura restrittiva della libertà personale, Samuele Ciambriello, che ha invitato i candidati alle Politiche a recarsi in visita presso le carceri del territorio per toccare con mano la realtà della detenzione e le condizioni in cui versano gli ospiti delle strutture. Per Ciambriello il tema carceri è assente dai programmi elettorali dei vari schieramenti: “Condivido e sostengo l’invito di Ciambriello – spiega la senatrice – perché non debbono esistere classificazioni di sorta all’interno di una comunità. Dietro le sbarre ci sono persone che hanno commesso degli errori e stanno pagando il ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La senatrice SandraMastella (Noi Di) fa suo l’deldei diritti delle persone sottoposte a misura restrittiva della libertà personale, Samuele, che ha invitato i candidati alle Politiche a recarsi in visita presso le carceri del territorio per toccare con mano la realtà della detenzione e le condizioni in cui versano gli ospiti delle strutture. Peril tema carceri è assente dai programmi elettorali dei vari schieramenti: “Condivido e sostengo l’invito di– spiega la senatrice – perché non debbono esistere classificazioni di sorta all’interno di una comunità. Dietro le sbarre ci sono persone che hanno commesso degli errori e stanno pagando il ...

