Juve, arriva l'agente di Milik: il punto sulla trattativa (Di mercoledì 24 agosto 2022) Ore decisive per il mercato della Juventus: arriva l'agente di Milik a Torino per definire l'affare Sono ore decisive per l'attacco della Juventus. Dopo le difficoltà per chiudere l'affare Depay, dovute alle nuove richieste al rialzo del suo entourage, la Vecchia Signora ha accelerato per Arkadiusz Milik, suo vecchio obiettivo. L'affare è già stato definito Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

