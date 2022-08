Ciò che penso di sanzioni ed elezioni. Scrive Guandalini (Di mercoledì 24 agosto 2022) Non c’è accortezza che la guerra energetica con Vladimir Putin è persa perché le sanzioni così come sono state comminate sono state un boomerang. È il parere concorde dei maggiori consulenti internazionali. L’ultimo a sostenerlo è Gianclaudio Torlizzi, della società d’affari T-Commodity che si occupa di materie prime, intervistato da La Stampa. “Il mercato dell’energia”, ha detto Terlizzi, “era già in grossa sofferenza prima della guerra e non era in grado di sostenere un nuovo shock. Le sanzioni sono state un’illusione ”. Ha quindi ragione Matteo Salvini quando, al meeting di Rimini, timidamente – perché, ormai, bisogna stare attenti a come insinuare il seppur ragionevole dubbio per non passare per filorussi –, ha dichiarato che “sulle sanzioni alla Russia bisogna guardare i numeri: l’avanzo commerciale della Russia è 70 miliardi di ... Leggi su formiche (Di mercoledì 24 agosto 2022) Non c’è accortezza che la guerra energetica con Vladimir Putin è persa perché lecosì come sono state comminate sono state un boomerang. È il parere concorde dei maggiori consulenti internazionali. L’ultimo a sostenerlo è Gianclaudio Torlizzi, della società d’affari T-Commodity che si occupa di materie prime, intervistato da La Stampa. “Il mercato dell’energia”, ha detto Terlizzi, “era già in grossa sofferenza prima della guerra e non era in grado di sostenere un nuovo shock. Lesono state un’illusione ”. Ha quindi ragione Matteo Salvini quando, al meeting di Rimini, timidamente – perché, ormai, bisogna stare attenti a come insinuare il seppur ragionevole dubbio per non passare per filorussi –, ha dichiarato che “sullealla Russia bisogna guardare i numeri: l’avanzo commerciale della Russia è 70 miliardi di ...

