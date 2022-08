Trovato morto a 49 anni. Paolo esce per una corsa, ma non ritorna: la tragica scoperta in strada (Di martedì 23 agosto 2022) Dramma in Lombardia. Un uomo di 49 anni, Paolo Poletti, è morto improvvisamente a Viadana, in provincia di Mantova, poco dopo essere uscito di casa. Stando a quanto riportato dal sito Brescia Today, la vittima si trovava nella zona che va tra la riva del fiume e il suo argine, ovvero la golena di Banzuolo, a Maifinita, quando è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. Un decesso che ha lasciato un’intera comunità senza parole, così come i suoi familiari, affranti dal dolore. Paolo Poletti è morto a Viadana per un malore e sono davvero in tanti a dirgli addio. Mancavano veramente pochi giorni e avrebbe festeggiato il suo 50esimo compleanno, ma il fato non ha voluto e se l’è portato via per sempre. Lascia una moglie, che si chiama Francesca, e i suoi due figli Caterina ed Alessandro. ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 agosto 2022) Dramma in Lombardia. Un uomo di 49Poletti, èimprovvisamente a Viadana, in provincia di Mantova, poco dopo essere uscito di casa. Stando a quanto riportato dal sito Brescia Today, la vittima si trovava nella zona che va tra la riva del fiume e il suo argine, ovvero la golena di Banzuolo, a Maifinita, quando è stato colto da un malore che non gli ha lasciato scampo. Un decesso che ha lasciato un’intera comunità senza parole, così come i suoi familiari, affranti dal dolore.Poletti èa Viadana per un malore e sono davvero in tanti a dirgli addio. Mancavano veramente pochi giorni e avrebbe festeggiato il suo 50esimo compleanno, ma il fato non ha voluto e se l’è portato via per sempre. Lascia una moglie, che si chiama Francesca, e i suoi due figli Caterina ed Alessandro. ...

