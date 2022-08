Le nuove regole stradali per i ciclisti: peggio di quelle degli automobilisti (Di martedì 23 agosto 2022) Alcuni diranno che era arrivata l’ora che qualcuno facesse qualcosa. Sì, perché la categoria dei ciclisti non è molto amata, soprattutto per i comportamenti che questi sedicenti sportivi hanno sulla strada. Ma le nuove regole stradali saranno ferree nei loro confronti e sgarrare diventerà complicato. La vita dei ciclisti sta per cambiare perché anche loro dovranno attenersi a delle nuove regole stradali. La categoria, infatti, non è molto amata soprattutto dagli automobilisti, perché spesso non rispetta nemmeno le normali regole della strada. E questo può essere pericoloso anche per la vita delle persone. nuove regole stradali per i ciclisti – pixabay ... Leggi su curiosauro (Di martedì 23 agosto 2022) Alcuni diranno che era arrivata l’ora che qualcuno facesse qualcosa. Sì, perché la categoria deinon è molto amata, soprattutto per i comportamenti che questi sedicenti sportivi hanno sulla strada. Ma lesaranno ferree nei loro confronti e sgarrare diventerà complicato. La vita deista per cambiare perché anche loro dovranno attenersi a delle. La categoria, infatti, non è molto amata soprattutto dagli, perché spesso non rispetta nemmeno le normalidella strada. E questo può essere pericoloso anche per la vita delle persone.per i– pixabay ...

76Strix : RT @ZittaNonSto: Ho scoperto che il video della Meloni twitter glie lo ha rimosso perchè ha violato le regole di twitter Quindi ora quale… - savonanews : Covid e rientro a scuola, tutti in classe dal 14 settembre: le nuove regole - AloBrasil1974 : Mi sento sempre dire che il fair-play finanziario non esiste ed è una scusa per alcuni club per non spendere sul me… - eccapecca : Aiutatemi a descrivere il rumore della frenata. #Meloni frena sugli aiuti alle imprese: “Con noi al Governo ci sa… - univtrends : Ddl Concorrenza: nuove procedure per la nomina trasparente dei PRIMARI. Con le nuove regole la selezione torna ad… -