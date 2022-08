Con Palomino e Djimsiti out restano solo tre centrali, Atalanta al bivio: si va sul mercato o soluzione interna? (Di martedì 23 agosto 2022) A poco più di una settimana dalla fine del mercato (il gong previsto per giovedì 1 settembre) l’Atalanta si trova all’improvviso a dover fare i conti con l’emergenza difesa. Con Josè Luis Palomino alle prese con la positività a un controllo antidoping a sorpresa, confermata anche dalle controanalisi e che potrebbe costargli una lunga squalifica, e la tegola della rottura del perone di Berat Djimsiti, sono ore di profonde valutazioni in ottica mercato. Perchè ora, con soli tre centrali di ruolo rimasti in rosa, la coperta è diventata cortissima, anche se Gasperini ha a disposizione due jolly pronti all’uso per tamponare la situazione: ai “superstiti” Toloi, Demiral e Okoli, infatti, si potrebbero aggiungere il sempre prezioso Marten de Roon e quel Giorgio Scalvini che centrale di ... Leggi su bergamonews (Di martedì 23 agosto 2022) A poco più di una settimana dalla fine del(il gong previsto per giovedì 1 settembre) l’si trova all’improvviso a dover fare i conti con l’emergenza difesa. Con Josè Luisalle prese con la positività a un controllo antidoping a sorpresa, confermata anche dalle controanalisi e che potrebbe costargli una lunga squalifica, e la tegola della rottura del perone di Berat, sono ore di profonde valutazioni in ottica. Perchè ora, con soli tredi ruolo rimasti in rosa, la coperta è diventata cortissima, anche se Gasperini ha a disposizione due jolly pronti all’uso per tamponare la situazione: ai “superstiti” Toloi, Demiral e Okoli, infatti, si potrebbero aggiungere il sempre prezioso Marten de Roon e quel Giorgio Scalvini che centrale di ...

