Infortunio Wijnaldum, Mourinho alza la voce (Di lunedì 22 agosto 2022) (Adnkronos) – Il grave Infortunio a Gini Wijnaldum, centrocampista della Roma, spinge José Mourinho a prendere la parola sui social e ad assumere una posizione chiara in difesa di Felix Afena-Gyan, il giovane attaccante 'accusato' di aver provocato in allenamento l'Infortunio del compagno, costretto ad un lungo stop per la frattura della tibia. "Coloro che hanno dato il via alle voci secondo cui un ragazzo eccezionale come Felix potrebbe essere responsabile di quello che è successo è una vera feccia", scrive Mourinho su Instagram. "A volte il calcio può essere una m**da -esordisce Mou nel post-. In sole 2 settimane Gini è diventato uno di noi per via delle sue qualità umane (le sue qualità calcistiche le conoscevamo già). Purtroppo, in un incidente molto sfortunato ha avuto un brutto ...

