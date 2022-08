LIVE Mountain bike, Europei 2022 in DIRETTA: Lecomte guida a tre giri dal termine, Berta in top10 (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.55 Passano insieme Neff e Terpstra in terza e quarta piazza. Le due elvetiche Keller e Frei non sono lontane. Nona Martina Berta. 12.53 Completato anche il quarto giro. Lecomte passa in testa con un vantaggio che è ancora stabile sui 56” su Ferrand-Prevot. 12.51 Terpstra ha ripreso Neff! Le due sono in lotta per la medaglia di bronzo. 12.49 Tre posizioni perse all’improvviso dall’azzurra Martina Berta. Forse un problema anche per lei che ora si trova in decima piazza. 12.47 Jolanda Neff continua a perdere, mentre la neerlandese Terpsta si avvicina alla sua terza posizione. 12.46 Nei tratti di salita Ferrand Prevot sembra ancora la più efficace di tutte. Ha ancora tre giri e mezzo per provare a ricucire i 50? che la separano da ... Leggi su oasport (Di sabato 20 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.55 Passano insieme Neff e Terpstra in terza e quarta piazza. Le due elvetiche Keller e Frei non sono lontane. Nona Martina. 12.53 Completato anche il quarto giro.passa in testa con un vantaggio che è ancora stabile sui 56” su Ferrand-Prevot. 12.51 Terpstra ha ripreso Neff! Le due sono in lotta per la medaglia di bronzo. 12.49 Tre posizioni perse all’improvviso dall’azzurra Martina. Forse un problema anche per lei che ora si trova in decima piazza. 12.47 Jolanda Neff continua a perdere, mentre la neerlandese Terpsta si avvicina alla sua terza posizione. 12.46 Nei tratti di salita Ferrand Prevot sembra ancora la più efficace di tutte. Ha ancora tree mezzo per provare a ricucire i 50? che la separano da ...

