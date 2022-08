(Di venerdì 19 agosto 2022)indomani sabato 20 agosto 2022. La celebre icona della musica italiana degli anni ’80 arriva al parco divertimentiper una serata esclusiva e con la possibilità di incontrare i fan. Come acquistare iper il, fino ad esaurimento, sono in vendita sul sito ufficiale di(per la pagina dedicata cliccare qui). Il prezzo è di 25 euro e include l’ingresso al Parco giornaliero con tutte le attività previste, le giostre, le piscine e l’ingresso agli Acquapark. Incluso anche il meet&greet conma, precisano gli organizzatori, la foto è esclusa. Chi è...

Situato a Torvaianica, alle porte di Roma, con i suoi 400 animali e 40 ettari di verde, acqua e ... Torvaianica, Sabrina Salerno in concerto a Zoomarine: quanto costano i biglietti e dove acquistarli Sabrina Salerno in concerto a Torvaianica domani sabato 20 agosto 2022. La celebre icona della musica italiana degli anni '80 arriva al parco divertimenti Zoomarine per una serata esclusiva e con la ...