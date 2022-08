Conference League | Fiorentina-Twente 2-1

DiMarzio : #UECL I Primo gol in maglia @WestHam per Gianluca #Scamacca - acffiorentina : ?? MATCHDAY ?? ?? Twente ?? UEFA Europa Conference League ? 21:00 CET ?? Stadio Artemio Franchi #ForzaViola… - CB_Ignoranza : Intanto è arrivato il primo gol di Scamacca con il West Ham in Conference League. Vai Scamaccone insegna a questi… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Conference League, Italiano: 'Potevamo ottenere di più' Tecnico: 'Twente più avanti'.Jans: 'Ritorno? L'inferno di Dante' - ossobuco20111 : Conference League, Italiano: 'Potevamo ottenere di più' -

La Fiorentina ha vinto il playoff d'andata diper 2 - 1 in casa con il Twente. Vincenzo Italiano ha commentato così la prestazione dei suoi a Sky Sport : "L'approccio è stato fantastico, potevamo fare più gol nel primo tempo. ...Così l'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, al termine della partita vinta 2 - 1 a Firenze contro il Twente, valida come andata dei preliminari della. In casa Twente, ...E' stata la giornata del Napoli: l'ufficialità di Simeone e le visite di Ndombele e Raspadori. Ma non sono le uniche novità di calciomercato: l'Inter pensa a Chalobah e il Milan aspetta Onyedika. E in ...Si gioca al Stadion Miejski di Lodz, in Polonia, il play-off di andata di UEFA Champions League tra Dinamo Kiev e Benfica, in programma su Prime ...