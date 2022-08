Clima | Legambiente | In Italia 132 eventi estremi in 6 mesi

Agenzia_Ansa : Clima, i ghiacciai alpini si riducono 'a ritmo inimmaginabile, più di 200 sono già scomparsi da fine Ottocento, las… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Italia sempre più soggetta a eventi climatici estremi. Da gennaio a luglio 2022 se ne sono registrati 132, numero più alt… - RDS_1977 : RT @Agenzia_Ansa: Italia sempre più soggetta a eventi climatici estremi. Da gennaio a luglio 2022 se ne sono registrati 132, numero più alt… - francesco_r93 : RT @Agenzia_Ansa: Italia sempre più soggetta a eventi climatici estremi. Da gennaio a luglio 2022 se ne sono registrati 132, numero più alt… - ryuqvaza : RT @Agenzia_Ansa: Italia sempre più soggetta a eventi climatici estremi. Da gennaio a luglio 2022 se ne sono registrati 132, numero più alt… -

Agenzia ANSA

... una delle principali emergenze planetarie che rischia di mettere in ginocchio l'intero Pianeta", afferma il presidente diStefano Ciafani. "Se non si interviene al più presto - avverte ...La denuncia arriva daLegambiente diffonde la mappa aggiornata del rischio climatico. Il presidente Ciafani: "Non c'è tempo da perdere, rischiamo di sprecare anche ...Italia sempre più soggetta ad eventi climatici estremi. Da gennaio a luglio 2022 si sono registrati in Italia 132 eventi climatici estremi, numero più alto della media annua dell'ultimo decennio. È qu ...