Ultime Notizie – Elezioni 2022, Letta: "Russia ha deposto scheda nell'urna" (Di giovedì 18 agosto 2022) "Il rischio" di ingerenze russe "è già chiarissimo. La Russia ha deposto la scheda nell'urna, vuole cambiare il corso della politica estera italiana. Una politica estera che con il governo Draghi è stata molto netta nel frenare l'espansionismo russo e nello stare con l'Europa e con l'Alleanza atlantica". Lo ha sottolineato Enrico Letta al Tg1 commentando le Ultime dichiarazioni di Medvedev. "Noi dobbiamo riconfermare questa scelta – ha detto il leader del Pd – ed è chiaro che il voto del 25 settembre sarà anche su questo". "C'è un partito italiano, la Lega, che ha un accordo firmato nel 2017 con Russia Unita, il partito di Putin. Questo accordo deve essere disdettato. Se non lo fanno, è gravissimo per la sovranità del nostro Paese" ha affermato ...

