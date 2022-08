Torino vs Lazio probabili formazioni e Tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 18 agosto 2022) Gara valida per la seconda giornata della Serie A 22/23. I granata hanno esordito con una vittoria contro il Monza. Stessa cosa per i biancocelesti, che hanno battuto il Bologna all’esordio con più fatica del previsto.vssi giocherà sabato 20 agosto alle ore 18:30 presso lo stadio Olimpico Grande, situato nel capoluogo piemontese. Come arrivano le squadre? I granata hanno vinto per 1-2 fuori casa contro il neopromosso Monza grazie alle reti di Mirancuk e Sanabria. Buona la prova da parte degli uomini di Juric, che hanno dominato i brianzoli. Anzi, con più cattiveria sotto porta avrebbero potuto vincere con un risultato più rotondo. Bene l’esordio di Radonjic, il serbo ha portato scompiglio e creato molte occasioni da rete. Vittoria al cardiopalma per i biancocelesti, che vincono 2-1 contro il Bologna. ...