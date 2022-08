Elezioni 2022 | Calenda | “Non ho rotto con Letta per convenienza”

marattin : La lista @ItaliaViva + @Azione_it è l’embrione di quel partito liberal-democratico che faremo nascere dopo le elezi… - petergomezblog : Elezioni, la diretta – Berluscon: “Assoluzioni siano inappellabili”. Ma la norma, approvata da un suo governo, è gi… - MediasetTgcom24 : Crisanti: 'Studiare nuove restrizioni se il Covid torna aggressivo' #elezioni #crisanti #covid #politiche… - Ori254 : RT @GiusyBelfiore: “Sul Movimento 5 stelle spiega: “Innanzitutto mi fa piacere che ritengano prioritaria la lotta alla corruzione, all'ille… - DanyRoss70 : RT @marattin: La lista @ItaliaViva + @Azione_it è l’embrione di quel partito liberal-democratico che faremo nascere dopo le elezioni. Del n… -

Il Sole 24 Ore

Sì non ho condiviso il Conte due, abbiamo avuto una frattura dopo ledi Roma, io sono stato molte volte attaccato da Renzi e molte volte l'ho attaccato ma non ho mai negato che considero il ...Il leader di Azione Carlo Calenda, ospite della trasmissione In Onda su La 7, è stato inchiodato a rispondere sui motivi della sua nuova alleanza con Matteo Renzi. Oggi, ad esempio, è stato ... Elezioni politiche 2022, programmi a confronto. Scopri le parole più ripetute - Info Data “Egregi segretari, desideriamo come Federazione del PSI di Viterbo esprimere alcune considerazioni rispetto alle candidature che la Direzione del PD ha approvato recentemente”. Inizia così la lettera ...Luigi De Magistris presenta a Torino i volti della sua Unione Popolare. Al centrodestra servono ancora poche ore per ufficializzare le liste. E Damilano sceglie di non candidarsi ...