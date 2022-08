disinformate_it : RT @ilgiornale: Tra Calabria e Sicilia, sono sbarcati dal giorno di Ferragosto oltre 1.000 migranti: l'Italia continua a sprofondare sotto… - mirellaladini : RT @ilgiornale: Tra Calabria e Sicilia, sono sbarcati dal giorno di Ferragosto oltre 1.000 migranti: l'Italia continua a sprofondare sotto… - venti4ore : Oltre 1000 chilometri in bici, tappa a Firenze per la pedalata benefica di Omar Muzzo - stevebianconero : RT @NicolaIndelica6: E in Sicilia i ragazzi lavorano per neanche 1000 euro al mese oltre 10 ore al giorno a fine mese un acconto e se ti in… - Gigi74079510 : @GiorgiaMeloni Disse lei....1000€ subito con un click ???????.. disse sempre lei che le paghiamo il METADONE da quand… -

LA NAZIONE

Da Aquileia a Matera, arriverà a Firenze il 24 agosto. L'impresa punta a far conoscere la cistosi nefroparica e a raccogliere fondi per un centro specializzato per ......euro, anche per chi, come le nostre mamme e le nostre nonne, ha lavorato per tutta la vita per la famiglia". LA NOTA DELL'INPS L'Inps, come riporta Ansa, ha reso noto di avere "registrato... Oltre 1000 chilometri in bici, tappa a Firenze per la pedalata benefica di Omar Muzzo Da Aquileia a Matera, arriverà a Firenze il 24 agosto. L'impresa punta a far conoscere la cistosi nefroparica e a raccogliere fondi per un centro specializzato per adulti ...È in arrivo un bonus di 100 euro. La misura però è rivolta ad una determinata categoria: ecco a chi spetta e come fare domanda.