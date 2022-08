Assorbenti gratis. In Italia l'Iva è al 10%, come i beni di lusso (Di mercoledì 17 agosto 2022) In Scozia dal 15 agosto per le donne gli Assorbenti sono gratis, possono prenderli in farmacia, o ritirarli nelle scuole, nelle università. Leggendo la notizia scozzese ho provato felicità La lezione scozzese: Assorbenti gratis<br>In Italia l'Iva al 10% come i beni di lusso Segui su affarItaliani.it Leggi su affaritaliani (Di mercoledì 17 agosto 2022) In Scozia dal 15 agosto per le donne glisono, possono prenderli in farmacia, o ritirarli nelle scuole, nelle università. Leggendo la notizia scozzese ho provato felicità La lezione scozzese:

Inl'Iva al 10%diSegui su affarni.it

fanpage : In #Scozia assorbenti gratis a 'chiunque ne abbia bisogno', un passo avanti per la civilità - rtl1025 : ?? La #Scozia è la prima nazione al mondo a rendere gratuiti i prodotti igienici per le #mestruazioni. Ora le autori… - omarcagnato : @MadameA02 La scelta spetta alla donna, e solo se lei lo chiede il compagno può dire qualcosa. E mettete a gratis g… - franconemarisa : RT @rtl1025: ?? La #Scozia è la prima nazione al mondo a rendere gratuiti i prodotti igienici per le #mestruazioni. Ora le autorità locali h… - knowledgeismine : RT @rtl1025: ?? La #Scozia è la prima nazione al mondo a rendere gratuiti i prodotti igienici per le #mestruazioni. Ora le autorità locali h… -