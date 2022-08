Arriva la pioggia. Previsioni meteo 18-19 agosto (Di mercoledì 17 agosto 2022) Situazione attuale meteo: Giovedì e venerdì una saccatura atlantica, associata a correnti umide sud-occidentali, determinerà un generale aumento dell’instabilità che probabilmente sarà più marcata nelle ore centrali di giovedì e poi di venerdì fino al pomeriggio.Previsioni meteo per Giovedì 18 agosto: In giornata saranno probabili rovesci e temporali sparsi a carattere intermittente che potranno essere anche forti. Le piogge localmente potranno essere anche abbondanti, in particolare sulla fascia occidentale.Venerdì 19 agosto dalla notte fino al pomeriggio su tutte le zone saranno probabili rovesci etemporali sparsi a carattere intermittente che potranno essere anche forti. Le piogge localmentepotranno essere anche abbondanti. Leggi su udine20 (Di mercoledì 17 agosto 2022) Situazione attuale: Giovedì e venerdì una saccatura atlantica, associata a correnti umide sud-occidentali, determinerà un generale aumento dell’instabilità che probabilmente sarà più marcata nelle ore centrali di giovedì e poi di venerdì fino al pomeriggio.per Giovedì 18: In giornata saranno probabili rovesci e temporali sparsi a carattere intermittente che potranno essere anche forti. Le piogge localmente potranno essere anche abbondanti, in particolare sulla fascia occidentale.Venerdì 19dalla notte fino al pomeriggio su tutte le zone saranno probabili rovesci etemporali sparsi a carattere intermittente che potranno essere anche forti. Le piogge localmentepotranno essere anche abbondanti.

