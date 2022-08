Soppy lascia l’Udinese ma rimane in Serie A: affare fatto per 8 milioni (Di martedì 16 agosto 2022) A sorpresa l’Atalanta ha chiuso per Brendon Soppy. L’infortunio di Zappacosta ha spinto i nerazzurri a cercare un nuovo esterno,... Leggi su calciomercato (Di martedì 16 agosto 2022) A sorpresa l’Atalanta ha chiuso per Brendon. L’infortunio di Zappacosta ha spinto i nerazzurri a cercare un nuovo esterno,...

sportli26181512 : Soppy lascia l’Udinese ma rimane in Serie A: affare fatto per 8 milioni: A sorpresa l’Atalanta ha chiuso per Brendo… - fantapazzcom : Soppy lascia Udine e resta in serie A - avvelenatosto : @MajimbuuAlkaebb @perseguitatoak No vabbe non siete reali ahahah qua salta secco l'avversario che lo tocca e lui si… - MMilani7 : @pasqlaragione Se per caso Calabria lascia la gamba lunga Soppy gli distrugge la carriera con un intervento a forb… -