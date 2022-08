Bollette, nel decreto Aiuti bis lo stop (fino a maggio 2023) alle modifiche unilaterali dei contratti con aumenti per i consumatori (Di martedì 16 agosto 2022) Con i prezzi dell‘energia alle stelle e Berlino che consente alle aziende energetiche fornitrici di gas di scaricare sui consumatori i costi aggiuntivi, che cosa devono aspettarsi le famiglie italiane con un contratto sottoscritto sul mercato libero? Molte hanno già ricevuto nei mesi scorsi una comunicazione che anticipava il recesso o la modifica unilaterale (peggiorativa) delle condizioni economiche previste dal contratto. Ma il decreto Aiuti bis varato a inizio agosto dal governo Draghi è intervenuto a gamba tesa congelando la possibilità di modifiche fino al 30 aprile 2023 e rendendo inefficaci anche quelle già comunicate, salvo che nei casi in cui le nuove condizioni siano già scattate. Discorso diverso ovviamente per chi si affida ancora al ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Con i prezzi dell‘energiastelle e Berlino che consenteaziende energetiche fornitrici di gas di scaricare suii costi aggiuntivi, che cosa devono aspettarsi le famiglie italiane con un contratto sottoscritto sul mercato libero? Molte hanno già ricevuto nei mesi scorsi una comunicazione che anticipava il recesso o la modifica unilaterale (peggiorativa) delle condizioni economiche previste dal contratto. Ma ilbis varato a inizio agosto dal governo Draghi è intervenuto a gamba tesa congelando la possibilità dial 30 aprilee rendendo inefficaci anche quelle già comunicate, salvo che nei casi in cui le nuove condizioni siano già scattate. Discorso diverso ovviamente per chi si affida ancora al ...

