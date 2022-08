Nuoto, Nicolò Martinenghi: “Non stavo molto bene, mi sentivo un po’ contratto” (Di lunedì 15 agosto 2022) La finale dei 50 rana maschili degli Europei 2022 di Nuoto domani pomeriggio vedrà al via due italiani, che in semifinale fanno segnare i due migliori tempi assoluti, i soli a scendere sotto i 27?: Nicolò Martinenghi e Simone Cerasuolo chiudono il penultimo atto rispettivamente in 26”64 ed in 26”86. Nonostante abbia fatto segnare il miglior crono, nelle dichiarazioni al sito federale Nicolò Martinenghi rivela di non essere al meglio: “Non stavo molto bene, mi sentivo un po’ contratto. E’ strano, perché fino a due giorni fa stavo bene. Mi aspettavo qualcosina meglio: mezza giornata di riposo potrebbe aiutarmi“. Raggiante invece Sorride Cerasuolo, fiducioso per l’ultimo atto dopo aver ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) La finale dei 50 rana maschili degli Europei 2022 didomani pomeriggio vedrà al via due italiani, che in semifinale fanno segnare i due migliori tempi assoluti, i soli a scendere sotto i 27?:e Simone Cerasuolo chiudono il penultimo atto rispettivamente in 26”64 ed in 26”86. Nonostante abbia fatto segnare il miglior crono, nelle dichiarazioni al sito federalerivela di non essere al meglio: “Non, miun po’. E’ strano, perché fino a due giorni fa. Mi aspettavo qualcosina meglio: mezza giornata di riposo potrebbe aiutarmi“. Raggiante invece Sorride Cerasuolo, fiducioso per l’ultimo atto dopo aver ...

