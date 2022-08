Liverpool, esordio shock ad Anfield per Nunez: testata all’avversario e rosso diretto (VIDEO) (Di lunedì 15 agosto 2022) Clamoroso ad Anfield, dove l’esordio di Darwin Nunez davanti ai suoi tifosi è durato 57 minuti. Nel match contro il Crystal Palace, il nuovo acquisto dei Reds ha ricevuto un rosso diretto dall’arbitro. Provocato da Andersen, che gli ha puntato il dito in faccia, l’uruguaiano ha reagito ed ha rifilato una testata nel volto del suo avversario. Il direttore di gara non ha potuto far altro che sventolargli il cartellino ed è stato necessario l’intervento del capitano Milner per calmare Nunez – in vena di proteste – ed allontanarlo dal terreno di gioco. Lungo stop all’orizzonte per Darwin, che potrebbe essere squalificato addirittura per tre giornate. In alto il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 agosto 2022) Clamoroso ad, dove l’di Darwindavanti ai suoi tifosi è durato 57 minuti. Nel match contro il Crystal Palace, il nuovo acquisto dei Reds ha ricevuto undall’arbitro. Provocato da Andersen, che gli ha puntato il dito in faccia, l’uruguaiano ha reagito ed ha rifilato unanel volto del suo avversario. Ilre di gara non ha potuto far altro che sventolargli il cartellino ed è stato necessario l’intervento del capitano Milner per calmare– in vena di proteste – ed allontanarlo dal terreno di gioco. Lungo stop all’orizzonte per Darwin, che potrebbe essere squalificato addirittura per tre giornate. In alto il. SportFace.

sportface2016 : #Liverpool, esordio shock ad #Anfield per #Nunez: testata all’avversario e rosso diretto (VIDEO) - sportli26181512 : #PremierLeague, il #pronostico di #Liverpool-#CrystalPalace: Dopo il pareggio all’esordio in casa del Fulham i “Red… - OLSCItaly : 'L’esordio stagionale ad Anfield rappresenta sempre un evento importante per un tifoso del Liverpool. Quest’anno a… - sportface2016 : #Klopp torna sull'esordio di campionato del #Liverpool - sportli26181512 : Haaland subito in gol in Premier, cosa avevano fatto gli altri big di oggi all'esordio: Dopo il ko nel Community Sh… -