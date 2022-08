Elezioni: ecco la carica dei 101 (Di lunedì 15 agosto 2022) Entro la mezzanotte del 16 agosto, verranno notificati gli ammessi e i ricusati, poi saranno concesse altre 48 ore per presentare le eventuali integrazioni, modifiche richieste, o ricorsi. 15 agosto ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 15 agosto 2022) Entro la mezzanotte del 16 agosto, verranno notificati gli ammessi e i ricusati, poi saranno concesse altre 48 ore per presentare le eventuali integrazioni, modifiche richieste, o ricorsi. 15 agosto ...

Mov5Stelle : Ecco l’elenco delle proposte di autocandidatura pervenute per le prossime elezioni politiche. Gli iscritti potran… - Adnkronos : Anche salario minimo, superbonus e riduzione orario di lavoro nel programma #M5S. #elezioni2022 - sole24ore : Elezioni, ecco il video di Enrico Letta in tre lingue per parlare d'Europa - Il Sole 24 ORE - Plasticgo : RT @repubblica: Elezioni, ecco il programma 5Stelle: dal salario minimo al Superbonus, ricalca i 9 punti chiesti da Conte a Draghi https://… - TG24info : ELEZIONI – Definiti i colleghi, ecco i numeri del nuovo #Parlamento | -