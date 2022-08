Sicilia: Calenda, 'grato ad Armao per candidatura, serve sua competenza' (Di domenica 14 agosto 2022) Roma, 14 ago. (Adnkronos) - "Sono personalmente grato a Gaetano Armao per aver accettato di cimentarsi nella sfida per la presidenza della Regione Siciiana con la nostra lista unica. La Sicilia ha bisogno di competenza, concretezza e affidabilità. Per questa ragione sono convinto che Gaetano farà un gran lavoro". Lo afferma Carlo Calenda, leader del Terzo Polo. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) Roma, 14 ago. (Adnkronos) - "Sono personalmentea Gaetanoper aver accettato di cimentarsi nella sfida per la presidenza della Regione Siciiana con la nostra lista unica. Laha bisogno di, concretezza e affidabilità. Per questa ragione sono convinto che Gaetano farà un gran lavoro". Lo afferma Carlo, leader del Terzo Polo.

