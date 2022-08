VIDEO Nuoto, il record del mondo di David Popovici nei 100 sl: cade il primato di Cesar Cielo dopo 13 anni (Di sabato 13 agosto 2022) Quest’oggi abbiamo assistito a un’impresa stratosferica. Stiamo ovviamente parlando di ciò che ha fatto David Popovici nella finale dei 100 stile libero. Il rumeno classe 2004 ha stupito tutti facendo segnare il nuovo record del mondo grazie a una prova magnifica chiusa in 46”86. Popovici è partito in controllo, ha virato ai 50 metri in seconda posizione a due centesimi di distanza dal francese Maxime Grousset (alla fine quarto al traguardo) e si è poi scatenato nella seconda vasca. Il rumeno ha così conquistato una splendida medaglia d’oro e ha ritoccato il precedente record mondiale del brasiliano Cesar Cielo Filho che durava ormai dal lontano 2009. Nuoto, David Popovici infrange il ... Leggi su oasport (Di sabato 13 agosto 2022) Quest’oggi abbiamo assistito a un’impresa stratosferica. Stiamo ovviamente parlando di ciò che ha fattonella finale dei 100 stile libero. Il rumeno classe 2004 ha stupito tutti facendo segnare il nuovodelgrazie a una prova magnifica chiusa in 46”86.è partito in controllo, ha virato ai 50 metri in seconda posizione a due centesimi di distanza dal francese Maxime Grousset (alla fine quarto al traguardo) e si è poi scatenato nella seconda vasca. Il rumeno ha così conquistato una splendida medaglia d’oro e ha ritoccato il precedentemondiale del brasilianoFilho che durava ormai dal lontano 2009.infrange il ...

