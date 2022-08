Tuttosport – “Maggiore si è allenato con grande professionalità”

Leggi su justcalcio

(Di sabato 13 agosto 2022) 2022-08-13 19:46:56 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di: LA SPEZIA – Luca Gotti,re dello Spezia, è intervenuto in conferenza stampa in vista del match d’esordio in campionato contro l’Empoli: “Dal punto di vista psicologico sembra che la vittoria di Coppa Italia abbia aiutato la squadra a lavorare meglio, ma perdere partite come queste come è successo ad altre squadre a volte può essere un percorso formativo che ti aiuta a non dare le cose per scontate, ed è per questo motivo che durante la settimana ho continuato a tenere alta la tensione – ha dichiarato – Per tanti giocatori domani è la prima o una delle prime esperienze in Serie A, è un nuovo inizio ed è vissuto con un misto tra curiosità, entusiasmo e incertezza che avrà il suo riscontro domani alle 20:45. Al momento posso dire che non avremo a ...