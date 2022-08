Scattano le nuove norme del congedo, 10 giorni per i papà (Di sabato 13 agosto 2022) ROMA – Dieci giorni di congedo obbligatorio per il padre lavoratore pagato al 100% e aumento da sei a nove mesi per il congedo facoltativo indennizzabile con il 30% della retribuzione entro i 12 anni di vita di ogni figlio: sono alcune delle novita’ che entreranno in vigore da oggi sul congedo parentale, maternita’ e paternita’ previste dal decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022. Lo ricorda l’Inps. In caso di parto plurimo la durata del congedo che si applica anche al padre adottivo e affidatario, e’ aumentata a 20 giorni lavorativi. Puo’ essere fruito a partire dai due mesi prima della data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio e in caso di morte perinatale del figlio. Alle lavoratrici autonome inoltre e’ riconosciuta un’indennita’ giornaliera ... Leggi su lopinionista (Di sabato 13 agosto 2022) ROMA – Diecidiobbligatorio per il padre lavoratore pagato al 100% e aumento da sei a nove mesi per ilfacoltativo indennizzabile con il 30% della retribuzione entro i 12 anni di vita di ogni figlio: sono alcune delle novita’ che entreranno in vigore da oggi sulparentale, maternita’ e paternita’ previste dal decreto legislativo n. 105 del 30 giugno 2022. Lo ricorda l’Inps. In caso di parto plurimo la durata delche si applica anche al padre adottivo e affidatario, e’ aumentata a 20lavorativi. Puo’ essere fruito a partire dai due mesi prima della data presunta del parto fino ai 5 mesi successivi alla nascita del figlio e in caso di morte perinatale del figlio. Alle lavoratrici autonome inoltre e’ riconosciuta un’indennita’ giornaliera ...

Lopinionista : Scattano le nuove norme del congedo, 10 giorni per i papà - Skittygoa : 'Dieci giorni di congedo obbligatorio per il padre lavoratore pagato al 100% ' - infoitinterno : Congedi parentali, scattano le nuove regole: cosa cambia per i neogenitori - infoitinterno : Scattano le nuove norme del congedo,10 giorni per i papa' - infoitinterno : Scattano le nuove norme del congedo,10 giorni per i papa' -