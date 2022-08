Padre e figlio arrestati per armi | in casa anche spada da samurai

Leggi su anteprima24

Napoli – Due incensurati napoletani,. Il primo classe '72, l'altro di 29 anni più giovane. Sono finiti entrambi in manette,dai Carabinieri del nucleo operativo del Vomero e della stazione di Napoli Marianella. In via Nicolardi, una strada alberata a pochi passi dai Colli Aminei, erano in scooter e nel senso opposto ecco i fari di una pattuglia dei carabinieri. Il più giovane ha estratto una pistola e l'ha lanciata verso il marciapiede. Il movimento non è sfuggita ai militari che prima hanno bloccato il veicolo e poi recuperato l'arma. Il 50enne è stato subito fermato, ilinvece si è messo a correre ma è stato rintracciato pochi minuti dopo nella sua abitazione, nel quartiere Materdei. Oltre alla browning calibro 6.35 con matricola punzonata recuperata in ...